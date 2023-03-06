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14:23, 6 марта 2023Спорт

Тренер назвал эффективное упражнение с эспандером на пресс

Тренер Разваров назвал эффективным упражнением с эспандером на пресс подъемы корпуса лежа

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Фитнес-тренер Дмитрий Разваров назвал эффективное упражнение с эспандером на пресс. Его слова приводит «Чемпионат».

Для выполнения упражнения потребуется эспандер-лента. Его нужно взять в руки и завести за спину на уровне плеч. Исходное положение — лежа на спине, ноги согнуты в коленях, руки вытянуты вверх так, чтобы эспандер натянулся. Далее необходимо выполнять подъемы корпуса, при этом руками тянуться к коленям.

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Разваров посоветовал делать упражнение на протяжении одной минуты, после чего, оценив свои возможности, прекратить или продолжить его выполнение. Тренер отметил, что важно заниматься каждый день и постепенно увеличивать количество повторов. Он добавил, что не нужно переживать, если мышцы живота начнут болеть, так как это нормальная реакция организма.

Ранее фитнес-тренер Анна Егорова назвала лучшие упражнения для снятия напряжения в спине. Она рекомендовала выполнять «кошку», наклоны с опорой на стену, а также растяжку в «позе ребенка».

Дарья Коршунова
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