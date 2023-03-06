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01:28, 6 марта 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Харькове

Klymenko Time сообщила о взрывах в Харьковской области

Фото: Vitalii Hnidyi / Reuters

В Харьковской области прозвучали взрывы. Об этом сообщает платформа Klymenko Time в Telegram.

Издание отметило, что ранее мониторинговые Telegram-каналы писали о полете БПЛА в данном районе. Детали происшествия не приводятся. Официально информация не подтверждена.

Кроме того, поступает информация о взрывах в Сумской области и Дружковке Донецкой области, отмечает платформа. Помимо этого сообщается о работе систем противовоздушной обороны (ПВО) в Киевской области.

22 февраля в Харькове произошла серия взрывов. По словам мэра города Игоря Терехова, детонации произошли в Киевском районе Харькова. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак позднее заявил, что в городе было повреждено промышленное предприятие.

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Марина Совина
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