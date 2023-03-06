Конгрессмены заподозрили экс-инфекциониста США в заказной статье о коронавирусе

Конгрессмены обвинили экс-инфекциониста США Фаучи в заказе статьи о происхождении COVID-19

Конгрессмены США от Республиканской партии заподозрили бывшего главного инфекциониста страны Энтони Фаучи в том, что он заказал научную статью на тему происхождения коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

По заявлению конгрессменов, Фаучи инициировал подготовку публикации, которая опровергала теорию о том, что пандемия коронавируса стала результатом лабораторной утечки. «Авторы статьи для решения поставленной задачи исказили имеющиеся доказательства», — добавили они.

О том, что палата представителей конгресса США приступила к расследованию генезиса коронавирусной инфекции, сообщалось еще в феврале. Специалисты проверяют в том числе версию об искусственном происхождении инфекции и ее утечке из китайской лаборатории, которая получала гранты из Соединенных Штатов.