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09:00, 6 марта 2023Бывший СССР

В ЛНР раскрыли последствия поставок некачественных боеприпасов ВСУ

Подполковник Марочко: из-за некачественных боеприпасов для ВСУ сдетонировала РСЗО «Град»

Фото: Marko Djurica / Reuters

Военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко раскрыл последствия поставок некачественных боеприпасов Вооруженным силам Украины (ВСУ). Его слова передает РИА Новости.

По информации Марочко, в районе населенного пункта Часов Яр, который находится под контролем ВСУ, сдетонировала установка БМ-21 «Град». «Во время боевой стрельбы один из снарядов застрял в направляющей, а после сдетонировал. Пошла цепная реакция, и оставшиеся ракеты начали хаотично разлетаться по украинским позициям», — рассказал он.

Подполковник добавил, что в результате произошедшего установка была полностью уничтожена. Двое военных погибли, еще восемь получили ранения.

Отмечается, что незадолго до этого в районе фиксировали подвоз «Градов» с иностранной маркировкой.

Ранее Марочко заявил о стягивании сил ВСУ на купянском направлении. Движение небольших колонн украинских сил, по его данным, зафиксировано из Купянска в Сватово.

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Марина Совина
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