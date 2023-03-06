Кустурица не приедет на закрытие кинофестиваля «Дух огня» из-за перелома ноги

Режиссер Эмир Кустурица не приедет на закрытие кинофестиваля «Дух огня» из-за травмы ноги

Сербский режиссер Эмир Кустурица не будет участвовать в закрытии кинофестиваля «Дух огня», президентом которого он является, в Ханты-Мансийске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова заместителя губернатора Югры Елены Шумаковой.

«Нет, Кустурица не приедет на закрытие "Дух огня". Ему потребовалась повторная операция и лечение. Перелом сложный», — заявила представительница региона.

Ранее кинематографист рассказал, что приедет в Россию на кинофестиваль «Дух огня», несмотря на недавно полученный перелом сустава. Кустурицу доставили в больницу с травмой ноги 1 марта. Отмечалось, что это произошло в Сербии, когда он неудачно упал на льду.