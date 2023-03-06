В МАГАТЭ рассказали о переговорах с Россией по ЗАЭС

Гендиректор МАГАТЭ Гросси заявил, что ведет переговоры с Россией по ситуации на ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что ведет переговоры с Россией по ситуации вокруг Запорожской атомной стации (ЗАЭС). Трансляция пресс-конференции после заседания Совета управляющих агентства доступна на YouTube.

«Что я могу сказать, так это то, что я держу свои каналы диалога открытыми. Конечно, с Украиной, и, естественно, я должен говорить и с Россией, и я делаю это», — рассказал гендиректор, отметив, что это продолжающиеся переговоры, которые включают военные аспекты.

По словам Гросси, в центре обсуждения должны стоять вопросы о радиусе зоны безопасности ЗАЭС и военной техники.

Также Гросси предложил создать зону ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции. Он отметил, что боевые действия и напряженные условия работы ставят под угрозу ядерную безопасность ЗАЭС.

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Киев не готов реализовать инициативу МАГАТЭ о создании защитной зоны вокруг ЗАЭС.