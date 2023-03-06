Для российской армии создали новую маскировку-трансформер

Дробяк: российские войска получат маскировку-трансформер для Крайнего Севера

Научно-производственная специальная фирма «Штурм» разрабатывает для российской армии двухсторонний комплект маскировки, одна из сторон которого предназначена для Крайнего Севера, а другая — для Средней полосы. Об этом глава компании Владимир Дробяк рассказал РИА Новости.

Он отметил, что это уже четвертый вариант маскировки, разрабатываемый в стенах компании — ранее в «Штурме» были придуманы три варианта комплектов маскировочных костюмов разных зональных окрасов. Новинке предстоит пройти государственные испытания.

Дробяк пояснил, что единая маскировка для российских военных неприемлема из-за широкого диапазона природных и климатических зон. И одним из выходов стала разработка костюма-трансформера, лицо и изнанка которого окрашена в разные цвета, при этом обе стороны костюма функционируют одинаково.

Ранее глава российского предприятия-производителя «Кираса» Владимир Кормушин предположил, что опытный образец перспективной экипировки солдата будущего «Легионер» может появиться в России в 2025 году. по его словам, он воплотит в себя лучшие наработки отечественных конструкторов, накопленные и нереализованные за последние десять лет. Образец станет основой для создания комплекта «Легионер» к 2035 году. Новая экипировка придет на смену «Ратнику», но в ней будут разрабатываться те же элементы: сам боевой защитный комплект, зимняя маскировка и очки.

9 февраля сообщалось, что в России закончились государственные испытания специальных гранат РДГ-У, которые могут укрыть людей и технику от удара высокоточных управляемых ракет, формируя непроницаемое облако для тепловизионных приборов. В основе действия РДГ-У лежит комбинированный принцип: дымообразующий состав изделия формирует в воздухе мгновенную завесу в момент срабатывания. При этом в гранате присутствует курящийся механизм, помогающий подпитывать пелену долгое время. Новинку разработали в ЦНИИточмаш, включенном в концерн «Калашников».