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10:37, 6 марта 2023Россия

Российская учительница на два дня лишила детей обедов за плохое поведение

В тюменской школе учительница на два дня лишила детей обедов за плохое поведение

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В школе Тюмени в одном из классов учительница лишала детей обедов, чтобы наказать их за плохое поведение. Об этом сообщает 72.ru.

Прокуратура по результатам проверки выяснила, что дети в одном из шестых классов российской школы два дня не обедали. В ведомстве уверены, что это могло повлечь ухудшение здоровья школьников.

В отношении директора российской школы возбудили дело об административном правонарушении, трем сотрудникам образовательного учреждения объявили выговор.

Ранее в лицее №15 в Екатеринбурге учительница химии проигнорировала обморок девятиклассницы, уроженки Таджикистана, во время урока. Женщина предположила, что ученица просто уснула, и предпочла ее не будить. Девочка провела в бессознательном состоянии на уроке 40 минут.

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Анастасия Шейкина
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Российская учительница на два дня лишила детей обедов за плохое поведение
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