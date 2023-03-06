ООН прокомментировала невыдачу виз США российским делегатам

Стефан Дюжаррик: ООН сосредоточена на обеспечении выдачи виз США российским делегатам

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сосредоточен на обеспечении выдачи виз США делегатам для работы в штаб-квартире в Нью-Йорке, заявил Стефан Дюжаррик. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом Дюжаррик ответил на вопрос о ситуации с российскими дипломатами. По его словам, организация сосредоточена на обеспечении того, «чтобы все делегации, у которых есть дела в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, получали визы, как и должно быть».

Ранее сообщалось, что несколько делегатов из России не смогут попасть на сессию по информационным технологиям в ООН, поскольку Соединенные Штаты отказались выдавать им визы. Представитель делегации попросил секретариат ООН пресечь такую практику со стороны американских властей.

Как говорил ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, напряженность особенно сохраняется в вопросе выдачи виз сотрудникам российских дипмиссий в США.

