Работу системы ПВО в граничащем с Украиной российском регионе сняли на видео

В сети появилось видео работы системы ПВО в Новом Осколе Белгородской области

В сети появилась видеозапись работы системы противовоздушной обороны (ПВО) в Новом Осколе Белгородской области. Его публикует Mash в Telegram-канале.

На кадрах, снятых в граничащем с Украиной российском регионе, видно, что близко к земле летит снаряд, после чего следует взрыв. Впоследствии слышно еще несколько хлопков.

Система ПВО сбила три ракеты в Новом Осколе утром во вторник, 6 марта. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пострадал мужчина — у него осколочные ранения. Из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались повреждены линии электропередачи в Новооскольском округе.

19 октября президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

Помимо этого, в Белгородской области власти бессрочно ввели уровень террористической опасности после указа Путина. Аналогичные меры предприняты в Брянской и Курской областях, а также в Крыму.