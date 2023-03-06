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11:58, 6 марта 2023Россия

Работу системы ПВО в граничащем с Украиной российском регионе сняли на видео

В сети появилось видео работы системы ПВО в Новом Осколе Белгородской области
СюжетРабота систем ПВО:

В сети появилась видеозапись работы системы противовоздушной обороны (ПВО) в Новом Осколе Белгородской области. Его публикует Mash в Telegram-канале.

На кадрах, снятых в граничащем с Украиной российском регионе, видно, что близко к земле летит снаряд, после чего следует взрыв. Впоследствии слышно еще несколько хлопков.

Система ПВО сбила три ракеты в Новом Осколе утром во вторник, 6 марта. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пострадал мужчина — у него осколочные ранения. Из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались повреждены линии электропередачи в Новооскольском округе.

19 октября президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

Помимо этого, в Белгородской области власти бессрочно ввели уровень террористической опасности после указа Путина. Аналогичные меры предприняты в Брянской и Курской областях, а также в Крыму.

Анастасия Шейкина
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