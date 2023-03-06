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18:29, 6 марта 2023Бывший СССР

МИД России призвал стороны конфликта в Карабахе к сдержанности

Захарова выразила озабоченность обострением напряженности в Нагорном Карабахе

Фото: Александр Патрин / ТАСС

Россия обеспокоена напряженностью в Нагорном Карабахе и призывает стороны конфликта к сдержанности. Об этом в понедельник, 6 марта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий приводится на сайте ведомства.

Дипломат указала на неоднократные нарушения режима прекращения огня, а также напомнила о вооруженном инциденте 5 марта. «Настоятельно призываем стороны проявлять сдержанность и предпринять шаги по деэскалации ситуации», — заявила она в этой связи.

Захарова также отметила, что случившееся подтверждает необходимость возвращения Баку и Еревана к переговорам в рамках реализации положений заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении.

5 марта подразделения азербайджанской армии попытались остановить для досмотра автомобили, осуществлявшие незаконные поставки военных грузов. С противоположной стороны был открыт огонь, в результате боестолкновения с обеих сторон есть погибшие и раненые.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова организовать переговоры Баку и Еревана по мирному договору. При этом он указал, что Россия не будет сильно настаивать.

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Алина Гончарова
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