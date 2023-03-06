МИД России призвал стороны конфликта в Карабахе к сдержанности

Захарова выразила озабоченность обострением напряженности в Нагорном Карабахе

Россия обеспокоена напряженностью в Нагорном Карабахе и призывает стороны конфликта к сдержанности. Об этом в понедельник, 6 марта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий приводится на сайте ведомства.

Дипломат указала на неоднократные нарушения режима прекращения огня, а также напомнила о вооруженном инциденте 5 марта. «Настоятельно призываем стороны проявлять сдержанность и предпринять шаги по деэскалации ситуации», — заявила она в этой связи.

Захарова также отметила, что случившееся подтверждает необходимость возвращения Баку и Еревана к переговорам в рамках реализации положений заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении.

5 марта подразделения азербайджанской армии попытались остановить для досмотра автомобили, осуществлявшие незаконные поставки военных грузов. С противоположной стороны был открыт огонь, в результате боестолкновения с обеих сторон есть погибшие и раненые.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова организовать переговоры Баку и Еревана по мирному договору. При этом он указал, что Россия не будет сильно настаивать.