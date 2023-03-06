Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:52, 6 марта 2023Россия

Российские войска за сутки уничтожили до 45 солдат ВСУ на купянском направлении

Минобороны: за сутки ВСУ потеряли до 45 человек убитыми на купянском направлении

Фото: РИА Новости

За минувшие сутки потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении составили до 45 человек убитыми. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Украинские вооруженные подразделения расположились на позициях в районах населенных пунктов Тимковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР). Огневое поражение им нанесли авиация и артиллерия Западной группировки российских войск в зоне спецоперации.

Помимо живой силы, уничтожено пять единиц техники противника, в том числе две бронированные машины, добавили в военном ведомстве.

За тот же отрезок времени ВСУ потеряли убитыми свыше 160 военнослужащих на краснолиманском направлении.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. Целями операции президент России Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алан Босиков
Обсудить
Последние новости
В Кремле пообещали не допускать повторения событий в Брянской области
Показаны кадры с модернизированным пулеметом Максима на вооружении ВСУ
Суд раскрыл детали дела подельников предполагаемой убийцы Дугиной
Игрок клуба РПЛ поспорил с назвавшим зарплаты футболистов заслуженными партнером
Подельника предполагаемой убийцы Дугиной оставили под арестом на шесть месяцев
США отправили способный нести ядерное оружие бомбардировщик в Корею
Путин поговорил с президентом Ирана
Российские войска уничтожили более 220 солдат ВСУ на одном направлении
Российские ПВО сбили под Донецком украинский истребитель МиГ-29
В Минобороны отчитались о сбитом украинском самолете Су-27 и вертолете Ми-8
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.