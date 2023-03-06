Российские войска за сутки уничтожили до 45 солдат ВСУ на купянском направлении

Минобороны: за сутки ВСУ потеряли до 45 человек убитыми на купянском направлении

За минувшие сутки потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении составили до 45 человек убитыми. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Украинские вооруженные подразделения расположились на позициях в районах населенных пунктов Тимковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР). Огневое поражение им нанесли авиация и артиллерия Западной группировки российских войск в зоне спецоперации.

Помимо живой силы, уничтожено пять единиц техники противника, в том числе две бронированные машины, добавили в военном ведомстве.

За тот же отрезок времени ВСУ потеряли убитыми свыше 160 военнослужащих на краснолиманском направлении.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. Целями операции президент России Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию Украины.