В России началась короткая рабочая неделя

Россиянам предстоит четырехдневная рабочая неделя с выходным днем в среду, 8 марта

Россиянам предстоит короткая рабочая неделя с выходным днем в среду, 8 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роструд.

В Федеральной службе по труду и занятости напомнили, что Международный женский день является нерабочим праздничным днем. Отмечается, что в производственном календаре на его празднование отведен один день, а перенос выходных не предусмотрен. Также, в ведомстве уточнили, что рабочий день перед праздником, 7 марта, будет сокращен на один час.

Предыдущая короткая неделя в России была в конце февраля в честь Дня защитника Отечества. Тогда россияне отдыхали с 23 по 26 февраля.