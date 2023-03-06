Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:52, 6 марта 2023Россия

В России началась короткая рабочая неделя

Россиянам предстоит четырехдневная рабочая неделя с выходным днем в среду, 8 марта

Фото: Emiliana Hall / Unsplash

Россиянам предстоит короткая рабочая неделя с выходным днем в среду, 8 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роструд.

В Федеральной службе по труду и занятости напомнили, что Международный женский день является нерабочим праздничным днем. Отмечается, что в производственном календаре на его празднование отведен один день, а перенос выходных не предусмотрен. Также, в ведомстве уточнили, что рабочий день перед праздником, 7 марта, будет сокращен на один час.

Предыдущая короткая неделя в России была в конце февраля в честь Дня защитника Отечества. Тогда россияне отдыхали с 23 по 26 февраля.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
Россия начала прорабатывать безвиз с шестью странами
Тучная рэперша Lizzo выступила на сцене в прозрачном наряде
Стало известно о взрывах в Харькове
В России началась короткая рабочая неделя
АФК «Система» отказалась от покупки акций владельца Sela и Zarina
Иран запланировал запустить спутник в сотрудничестве с Россией
Раскрыты причины построить новые мечети в Москве
Обнаружен необычный взрыв звезды
Пожар на коксогазовом заводе в Подмосковье потушили
Зеленский поручил усилить защиту украинских энергообъектов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.