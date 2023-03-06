Пригожин призвал Пугачеву инициировать переговоры между Россией и Украиной

Продюсер Пригожин призвал Пугачеву инициировать мирные переговоры между Россией и Украиной

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин призвал эстрадную певицу Аллу Пугачеву инициировать мирные переговоры между Россией и Украиной. Об этом он сообщил в разговоре с News.ru.

По словам медиаменеджера, исполнительница могла бы отправиться на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским совместно с бизнесменом Романом Абрамовичем, ранее участвующим в контактах двух государств.

«У Аллы Борисовны, к примеру, песня была: "Живи спокойно, страна, я у тебя одна". В рамках этого заявления Алла Борисовна могла бы взять инициативную группу и пойти на переговорный процесс между президентом Путиным и президентом Зеленским. Начать разговор — как мать, у которой есть дети, есть внуки. Которой действительно страна небезразлична», — поделился мнением продюсер.

Медиаменеджер добавил, что Пугачева могла бы собрать российских и украинских деятелей культуры в «единый культурный фронт», сохраняющий нейтралитет, чтобы уговорить президентов двух стран на мирные переговоры, а также подчеркнул, что осуждает отъезд певицы в Израиль и ее критику в адрес специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее Иосиф Пригожин рассказал, что вложил три миллиона долларов в карьеру заслуженного артиста России Николая Носкова.