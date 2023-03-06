Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:55, 6 марта 2023Культура

Пригожин призвал Пугачеву инициировать переговоры между Россией и Украиной

Продюсер Пригожин призвал Пугачеву инициировать мирные переговоры между Россией и Украиной
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин призвал эстрадную певицу Аллу Пугачеву инициировать мирные переговоры между Россией и Украиной. Об этом он сообщил в разговоре с News.ru.

По словам медиаменеджера, исполнительница могла бы отправиться на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским совместно с бизнесменом Романом Абрамовичем, ранее участвующим в контактах двух государств.

«У Аллы Борисовны, к примеру, песня была: "Живи спокойно, страна, я у тебя одна". В рамках этого заявления Алла Борисовна могла бы взять инициативную группу и пойти на переговорный процесс между президентом Путиным и президентом Зеленским. Начать разговор — как мать, у которой есть дети, есть внуки. Которой действительно страна небезразлична», — поделился мнением продюсер.

Медиаменеджер добавил, что Пугачева могла бы собрать российских и украинских деятелей культуры в «единый культурный фронт», сохраняющий нейтралитет, чтобы уговорить президентов двух стран на мирные переговоры, а также подчеркнул, что осуждает отъезд певицы в Израиль и ее критику в адрес специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее Иосиф Пригожин рассказал, что вложил три миллиона долларов в карьеру заслуженного артиста России Николая Носкова.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
ФСБ предотвратила покушение СБУ на главу группы компаний «Царьград» Малофеева
18-летнего парня нашли мертвым под окнами многоэтажки в Петербурге
Седокова ответила на критику своей внешности в сети словами «я жирная»
ФСБ задержала россиянина за контрабанду леса на 280 миллионов рублей
Глава Мюнхенской конференции призвал задуматься о членстве Украины в НАТО
В Иране высказались о закупках российских ЗРК С-400
В парламенте Грузии произошла драка
Раскрыт источник слуха о строительстве новой мечети в Москве
В Польше нашли способ заработать на российских нефти и газе
В Госдуме высказались о связи Fan ID и низкой посещаемости футбольных матчей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.