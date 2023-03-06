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13:26, 6 марта 2023Бывший СССР

В Запорожской области сообщили о готовности сдержать наступление ВСУ

Рогов заявил о готовности ВС России сдержать наступление ВСУ в Запорожской области

Фото: РИА Новости

Российские военные готовы сдержать весеннее наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил в эфире канала «Соловьев Live».

По его словам, военнослужащие ВС России подготовили хорошую линию обороны и «хорошо знают линию фронта». Он предположил, что для проведения наступления ВСУ потребуется группировка численностью более 40 тысяч бойцов, достаточное количество оружия, боеприпасов и техники, а также устойчивая сухая и теплая погода.

Ранее Рогов сообщал, что жители подконтрольного Киеву города Запорожье корректируют удары российских военных и ждут прихода России.

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Алевтина Запольская
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