В Запорожской области сообщили о готовности сдержать наступление ВСУ
Рогов заявил о готовности ВС России сдержать наступление ВСУ в Запорожской области
Российские военные готовы сдержать весеннее наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил в эфире канала «Соловьев Live».
По его словам, военнослужащие ВС России подготовили хорошую линию обороны и «хорошо знают линию фронта». Он предположил, что для проведения наступления ВСУ потребуется группировка численностью более 40 тысяч бойцов, достаточное количество оружия, боеприпасов и техники, а также устойчивая сухая и теплая погода.
Ранее Рогов сообщал, что жители подконтрольного Киеву города Запорожье корректируют удары российских военных и ждут прихода России.