Рогов заявил, что жители подконтрольного Украине Запорожья корректируют российские удары

Жители подконтрольного Украине города Запорожье корректируют удары российских вооруженных сил и ждут прихода России, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире «Соловьев Live».

По его словам, это показатель героизма людей, которые, не имея возможности вести вооруженное сопротивление, находят возможности помогать в военном плане. Он также заверил, что город перейдет под контроль России.

«Запорожье — русский город. Все это прекрасно знают... Запорожцы ждут освобождения», — подытожил глава движения «Мы вместе с Россией».

Накануне врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий допустил, что после весеннего кризиса на Украине Николаевская и Одесская области, а также город Запорожье мирно перейдут к России. Он отметил, что власти региона общаются со многими людьми, имеющими «связи с Днепропетровском, с Запорожьем, с Харьковом», понимающими бессмысленность происходящего.