Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:16, 6 марта 2023Бывший СССР

Рогов заявил о корректировке российских ударов жителями Запорожья

Рогов заявил, что жители подконтрольного Украине Запорожья корректируют российские удары

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Жители подконтрольного Украине города Запорожье корректируют удары российских вооруженных сил и ждут прихода России, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире «Соловьев Live».

По его словам, это показатель героизма людей, которые, не имея возможности вести вооруженное сопротивление, находят возможности помогать в военном плане. Он также заверил, что город перейдет под контроль России.

«Запорожье — русский город. Все это прекрасно знают... Запорожцы ждут освобождения», — подытожил глава движения «Мы вместе с Россией».

Накануне врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий допустил, что после весеннего кризиса на Украине Николаевская и Одесская области, а также город Запорожье мирно перейдут к России. Он отметил, что власти региона общаются со многими людьми, имеющими «связи с Днепропетровском, с Запорожьем, с Харьковом», понимающими бессмысленность происходящего.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В Кремле пообещали не допускать повторения событий в Брянской области
Российские войска уничтожили более 220 солдат ВСУ на одном направлении
Российские ПВО сбили под Донецком украинский истребитель МиГ-29
В Минобороны отчитались о сбитом украинском самолете Су-27 и вертолете Ми-8
Российские войска нанесли поражение подразделениям ВСУ на двух направлениях
В ЛНР сочли сдачу Артемовска Украиной неизбежной и скорой
В подмосковном Домодедово задержали мужчину в камуфляже с гранатой
Российские войска за сутки уничтожили до 45 солдат ВСУ на купянском направлении
Названа минимальная стоимость ремонта детской
Российские войска уничтожили свыше 160 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.