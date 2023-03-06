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17:46, 6 марта 2023Спорт

21-летний футболист умер после матча

21-летний футболист «Расинг Абиджан» Силла Мустафа умер после матча в Кот-д'Ивуаре

Фото: Wesley Tingey / Unsplash

Футболист клуба «Расинг Абиджан» Силла Мустафа умер после матча 20-го тура Лиги 1 Кот-д'Ивуара против команды СОЛ. Об этом сообщает ТМW.

По информации источника, спортсмен скончался 5 марта. Во время встречи ему стало плохо и он потерял сознание. Президент клуба Логоссина Сиссе заявил, что Мустафа умер по дороге в больницу. Ему был 21 год. Отмечается, что причиной мог стать сердечный приступ.

После случившегося известный бывший ивуарийский футболист Дидье Дрогба в Twitter раскритиковал местную лигу. По его мнению, спортивная медицина в стране не работает.

Мустафа перешел в «Расинг Абиджан» в сентябре 2022 года. После 20 матчей команда занимает седьмое место в турнирной таблице Лиги 1 Кот-д'Ивуара.

Анастасия Борисова
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