21-летний футболист умер после матча
21-летний футболист «Расинг Абиджан» Силла Мустафа умер после матча в Кот-д'Ивуаре
Футболист клуба «Расинг Абиджан» Силла Мустафа умер после матча 20-го тура Лиги 1 Кот-д'Ивуара против команды СОЛ. Об этом сообщает ТМW.
По информации источника, спортсмен скончался 5 марта. Во время встречи ему стало плохо и он потерял сознание. Президент клуба Логоссина Сиссе заявил, что Мустафа умер по дороге в больницу. Ему был 21 год. Отмечается, что причиной мог стать сердечный приступ.
После случившегося известный бывший ивуарийский футболист Дидье Дрогба в Twitter раскритиковал местную лигу. По его мнению, спортивная медицина в стране не работает.
Мустафа перешел в «Расинг Абиджан» в сентябре 2022 года. После 20 матчей команда занимает седьмое место в турнирной таблице Лиги 1 Кот-д'Ивуара.