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17:48, 6 марта 2023Наука и техника

Астрономы пожаловались на спутники

Nature Astronomy: спутники помешали наблюдениям за космосом из-за помех

Фото: Valery Lukyanov / Russian Look / Globallookpress.com

Международная группа ученых заявила, что находящиеся на орбите спутники мешают наблюдениям за космосом. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy.

Ученые отметили, что в настоящий момент они могут относительно спокойно заниматься наблюдениями, однако спутники иногда мешают изысканиям. По словам специалистов, проходящие в поле зрения телескопов спутники могут создавать яркие полосы на изображениях, что делает космические снимки бесполезными с научной точки зрения.

«Количество спутников и космического мусора в будущем будет только увеличиваться», — пожаловались авторы материала. Спутники также мешают работе радиотелескопов, поскольку создают невидимые глазу, но чувствительные для точного оборудования помехи. По словам астрономов, проблему можно решить созданием специальных зон, в которых активность спутников будет ограничена.

По оценке авторов исследования, из-за растущего спроса на связь нового поколения количество спутников, таких как Starlink, будет расти. Ученые отметили, что к 2030 году число спутников и прочих подобных объектов на орбите Земли будет колебаться в диапазоне от 60 до 100 тысяч единиц.

В начале февраля нидерландские метеорологи заявили, что оборудование Starlink мешает им вести прогнозы погоды. По словам ученых, проблема заключается не в самих спутниках, а в наземном оборудовании, которое создает помехи.

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Андрей Ставицкий
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