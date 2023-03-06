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21:21, 6 марта 2023Из жизни

Семь овец сбежали со скотобойни и обрели новый дом

TAPinto: в США семь овец сбежали со скотобойни и были доставлены в приют

Фото: Unsplash

В городе Патерсон, штат Нью-Джерси, США, семь овец спаслись от смерти, сбежав со скотобойни, и обрели новый дом. Об этом сообщает новостной веб-сайт TAPinto.

Рано утром в понедельник, 27 февраля, местные жители обнаружили несколько овец, бегающих по улицам, и обратились в службу по контролю за животными. Сотрудник службы прибыл на место, однако смог найти только одну овцу. Животное весом почти 90 килограммов было доставлено в приют.

Спустя полтора часа сотрудники службы получили новое сообщение. На этот раз очевидцы заметили шесть овец. Команде специалистов удалось найти трех овец и поймать их с помощью петли для отлова животных. «Одна из них была помещена в полицейскую машину, другая — в грузовик приюта для животных, а третья — в другую полицейскую машину, после чего они были доставлены в приют», — говорит сотрудник службы Джон Декандо.

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Позже специалисты нашли еще двух овец, одна из которых находилась около склада, а другая пыталась проникнуть в кофейню. Для поимки седьмой овцы сотрудникам службы потребовалось больше времени, так как животное перебежало через эстакаду. Трех овец, как и остальных, отвезли в приют.

Декандо считает, что овец везли на скотобойню, находящуюся неподалеку от места их обнаружения, однако им удалось сбежать и спастись от смерти. «Если бы их отвезли туда, куда я предполагаю, они, скорее всего, уже были бы мертвы и лежали у кого-нибудь на тарелке», — говорит он. Специалист добавил, что теперь животные находятся в безопасности и могут счастливо провести остаток жизни.

Ранее сообщалось, что освободившемуся после тюремного заключения в Мексике коту сфинксу городские власти решили найти новый дом. Как стало известно, питомец принадлежал крупной преступной группировке.

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Алиса Удовик
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