Шойгу проинспектировал восстановление инфраструктуры Донбасса

Шойгу проверил работу Минобороны по восстановлению инфраструктуры Донбасса

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал работу Военно-строительного комплекса по восстановлению инфраструктуры республик Донбасса. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Там уточнили, что министр провел проверку строительства по время поездки в зону проведения специальной военной операции (СВО). В частности, Шойгу проинспектировал готовность построенных объектов и ход работ на строительных площадках зданий и сооружений в Мариуполе. Ему также представили новый микрорайон в городе Донецкой народной республики (ДНР) из 12-ти пятиэтажных жилых домов.

«Также Сергей Шойгу заслушал доклад о строительстве крупнейшего водовода, соединяющего Ростовскую область и Донецкую народную республику. Водовод из реки Дон в канал Северский Донец — Донбасс будет обеспечивать водой многие населенные пункты региона», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Там уточняется, что Шойгу высоко оценил работу Минобороны по восстановлению инфраструктуры Донбасса и поблагодарил всех, кто принимает в этом участие.