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06:25, 6 марта 2023Бывший СССР

Свидетель сообщил о стрельбе украинских снайперов по мирным жителям Артемовска

Эвакуированный из Артемовска мужчина заявил о стрельбе украинских снайперов по жителям

Фото: Yevhen Titov / Reuters

Эвакуированный из Артемовска (украинское название — Бахмут) житель города Владимир Шатунов сообщил о случаях прицельной стрельбы снайперов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мирным горожанам. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам мужчины, его знакомого застрелили, когда тот отправился 23 февраля в магазин. «Его снайпер застрелил. Моя жена возвращается назад, а он мертвый», — заявил свидетель.

Собеседник агентства также отметил, что жители Артемовска знали о стрельбе, а также знали места расположения артиллерийских установок. Однако, по его словам, ничего поделать с этим было невозможно.

Ранее эвакуированный из Артемовска пенсионер обвинил снайперов ВСУ в убийстве своей жены. Он добавил, что, со слов соседки, прицельный огонь по мирным жителям вели две женщины-снайпера в украинской форме, одну из которых заметил и сам Марченко.

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Марина Совина
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