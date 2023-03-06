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06:19, 6 марта 2023Интернет и СМИ

Мужчина оставил беременную жену без интернета по неожиданной причине

Reddit: мужчина спрятал кабель от роутера, чтобы беременная жена прекратила работать

Фото: Jonathan Borba / Unsplash

Пользователь Reddit под ником SeaMethod9837 поделился историей, как спрятал кабель от роутера от беременной жены по неожиданной причине. Мужчина объяснил, что оставил свою супругу, 30-летнюю Джен, без интернета для того, чтобы она прекратила работать.

По словам автора поста, Джен, которая находится на 32-й неделе беременности двойней, регулярно перерабатывала, в среднем посвящая карьере 60 часов в неделю. Недавно врач рекомендовал беременной женщине как можно скорее уйти в отпуск, больше отдыхать и избегать стресса. Несмотря на это, Джен продолжила работать из дома, в среднем тратя на работу по шесть-восемь часов в день.

Муж с пониманием относился к тому, что его супруге нужно было закончить какие-то дела. Однако, как заявил герой истории, иногда из-за работы она забывала поесть или засыпала за столом.

Когда в очередной раз муж обнаружил Джен дома в таком положении, он разбудил ее и попытался отправить в постель. Женщина в ответ на это заявила, что ей нужен еще час, чтобы помочь клиенту, попавшему в чрезвычайную ситуацию. Спустя два часа она продолжала работать, поэтому рассказчик отключил Wi-Fi-роутер и спрятал провод.

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В ответ на это Джен обвинила мужа в излишнем контроле и заявила, что он обращается с ней как с ребенком. Мужчина же счел, что супруга ведет себя глупо, а затем позвонил коллеге жены и потребовал, чтобы срочные проблемы решали без нее. В итоге супруги поссорились, и Джен ушла спать в другую комнату.

В комментариях к посту многие раскритиковали поведение рассказчика. «Вы, вероятно, доставили ей гораздо больше стресса, отключив Wi-Fi, спрятав кабель и потребовав, чтобы она пошла вздремнуть, как непослушная пятилетняя девочка», «Он мог бы принести ей что-нибудь поесть и чашку горячего чая. Он мог бы помассировать ей спину. Он мог бы набрать ей ванну. Он мог помочь по-разному, только не лишать ее возможности уложиться в срок для важного клиента» — написали они.

В то же время некоторые поддержали автора поста. «Это больше, чем баланс между работой и личной жизнью. Это вредит ей и здоровью детей. Ей не следует так сильно переутомляться», — возмутились они. Позднее автор поста добавил, что они с женой помирились. Мужчина пообещал Джен, что будет доверять ей, а она пообещала не тратить слишком много времени на работу.

Ранее пользовательница TikTok рассказала, как неожиданно встретила в родильной палате бывшего парня и его беременную жену. Она пояснила, что встречалась с ним давно, в старшей школе, но все равно испытала в этой ситуации сильный стыд.

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Оксана Петина
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