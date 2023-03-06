Мужчина оставил беременную жену без интернета по неожиданной причине

Reddit: мужчина спрятал кабель от роутера, чтобы беременная жена прекратила работать

Пользователь Reddit под ником SeaMethod9837 поделился историей, как спрятал кабель от роутера от беременной жены по неожиданной причине. Мужчина объяснил, что оставил свою супругу, 30-летнюю Джен, без интернета для того, чтобы она прекратила работать.

По словам автора поста, Джен, которая находится на 32-й неделе беременности двойней, регулярно перерабатывала, в среднем посвящая карьере 60 часов в неделю. Недавно врач рекомендовал беременной женщине как можно скорее уйти в отпуск, больше отдыхать и избегать стресса. Несмотря на это, Джен продолжила работать из дома, в среднем тратя на работу по шесть-восемь часов в день.

Муж с пониманием относился к тому, что его супруге нужно было закончить какие-то дела. Однако, как заявил герой истории, иногда из-за работы она забывала поесть или засыпала за столом.

Когда в очередной раз муж обнаружил Джен дома в таком положении, он разбудил ее и попытался отправить в постель. Женщина в ответ на это заявила, что ей нужен еще час, чтобы помочь клиенту, попавшему в чрезвычайную ситуацию. Спустя два часа она продолжала работать, поэтому рассказчик отключил Wi-Fi-роутер и спрятал провод.

В ответ на это Джен обвинила мужа в излишнем контроле и заявила, что он обращается с ней как с ребенком. Мужчина же счел, что супруга ведет себя глупо, а затем позвонил коллеге жены и потребовал, чтобы срочные проблемы решали без нее. В итоге супруги поссорились, и Джен ушла спать в другую комнату.

В комментариях к посту многие раскритиковали поведение рассказчика. «Вы, вероятно, доставили ей гораздо больше стресса, отключив Wi-Fi, спрятав кабель и потребовав, чтобы она пошла вздремнуть, как непослушная пятилетняя девочка», «Он мог бы принести ей что-нибудь поесть и чашку горячего чая. Он мог бы помассировать ей спину. Он мог бы набрать ей ванну. Он мог помочь по-разному, только не лишать ее возможности уложиться в срок для важного клиента» — написали они.

В то же время некоторые поддержали автора поста. «Это больше, чем баланс между работой и личной жизнью. Это вредит ей и здоровью детей. Ей не следует так сильно переутомляться», — возмутились они. Позднее автор поста добавил, что они с женой помирились. Мужчина пообещал Джен, что будет доверять ей, а она пообещала не тратить слишком много времени на работу.

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