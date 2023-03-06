Путин обсудил с президентом Узбекистана стратегическое партнерство

Путин обсудил с президентом Узбекистана Мирзиеевым стратегическое партнерство

Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым стратегическое партнерство. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В пресс-службе подчеркнули, что лидеры двух стран обсудили в том числе вопросы, касающиеся реализации перспективных проектов в торгово-экономической сфере.

О телефонных переговорах Путина и Мирзиеева также сообщалось в начале января. Отмечалось, что стороны договорились наращивать товарооборот и сотрудничество в разных сферах. Кроме того, президент Узбекистана поблагодарил российского коллегу за гостеприимство во время неформальной встречи в Санкт-Петербурге.

Неформальная предновогодняя встреча глав стран СНГ в Санкт-Петербурге прошла 26 и 27 декабря.