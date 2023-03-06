Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:43, 6 марта 2023Бывший СССР

Путин обсудил с президентом Узбекистана стратегическое партнерство

Путин обсудил с президентом Узбекистана Мирзиеевым стратегическое партнерство

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым стратегическое партнерство. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В пресс-службе подчеркнули, что лидеры двух стран обсудили в том числе вопросы, касающиеся реализации перспективных проектов в торгово-экономической сфере.

О телефонных переговорах Путина и Мирзиеева также сообщалось в начале января. Отмечалось, что стороны договорились наращивать товарооборот и сотрудничество в разных сферах. Кроме того, президент Узбекистана поблагодарил российского коллегу за гостеприимство во время неформальной встречи в Санкт-Петербурге.

Неформальная предновогодняя встреча глав стран СНГ в Санкт-Петербурге прошла 26 и 27 декабря.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Минобороны России заявило об обстреле военными Азербайджана машины в Карабахе
Дерматолог предупредила о последствиях сна с мокрыми волосами
Раскрыты главные преимущества упрощения визового режима России с шестью странами
В Германии объяснили двухчасовое пребывание немецкого джета в Москве
Опубликован первый трейлер нового мультфильма о Черепашках-ниндзя
Парикмахер раскрыла пять способов выглядеть визуально моложе с помощью прически
Путин обсудил с президентом Узбекистана стратегическое партнерство
TotalEnergies передала завод в России местному менеджменту
Двух детей освободили из запертой квартиры в Подмосковье
Туктамышева рассказала о правильном питании для похудения в спорте
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.