К Тайваню приблизились беспилотники и корабли Китая

ВС Тайваня сообщили о приближении 10 самолетов и четырех кораблей армии Китая

Вооруженные силы (ВС) Тайваня зафиксировали приближение самолетов и кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на тайваньское оборонное ведомство.

«Сегодня по состоянию на 06:00 вокруг Тайваня было обнаружено 10 летательных аппаратов и 4 корабля НОАК», — говорится в сообщении. Кроме того, в ведомстве уточнили, что самолет радиолокационной разведки Y-8 и беспилотник большой дальности BZK-005 НОАК совершили заход в опознавательную зону (ПВО) Тайваня.

В ответ Тайвань направил воздушный и морской патруль для наблюдения за ситуацией, переданы радиопредупреждения. На острове развернуты комплексы наземного базирования.

В январе к Тайваню приблизились 57 военных самолетов Китая и четыре корабля НОАК.