Песков раскрыл тему разговора Путина и членов Совбеза

Песков заявил, что Путин обсудил с членами Совбеза теракт в Брянской области

Президент России Владимир Путин в пятницу, 3 марта, обсудил с постоянными членами Совбеза теракт в Брянской области. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Состоялось обсуждение. (…) Разумеется, упоминалась и обсуждалась детально ситуация, связанная с террористическим актом в Брянске», — сказал представитель Кремля, добавив, что в России впредь будут приниматься меры по недопущению подобных инцидентов.

Он пояснил, что во время встречи Путин также обсудил тему обеспечения безопасности стратегических объектов, который охраняют спецслужбы России.

2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на территорию села Любечане проникла украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), которая обстреляла автомобиль. По его словам, погиб один местный житель, а также был ранен ребенок. Мальчика доставили в Брянскую областную больницу, его жизни ничто не угрожает.

Вечером того же дня Федеральная служба безопасности сообщила, что нарушителей границы выдавили за пределы России, после чего по ним был нанесен артиллерийский удар.