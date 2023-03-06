Мужчина выиграл 51 миллион рублей в лотерею и потерял билет

Daily Mail: австралиец узнал о выигрыше в лотерею и потерял счастливый билет

Житель австралийского города Даббо, штат Новый Южный Уэльс, потерял лотерейный билет, по которому выиграл миллион австралийских долларов (51 миллион рублей). Об этом сообщает Daily Mail.

Австралиец отметил, что уже несколько лет регулярно играет в лотерею, и за все это время выигрывал максимум тысячу долларов (50,8 тысячи рублей). После покупки билета к очередному розыгрышу, он узнал, что сорвал один из четырех джекпотов.

Однако вскоре после того как мужчина узнал о выигрыше, он понял что нигде не может найти тот самый счастливый билет. К поискам пропажи подключилась вся семья, но вскоре все выяснилось. «Можете верить, можете не верить, но я потерял билет. Я везде искал его. Оказалось, все это время он лежал у меня в кошельке! Я не могу поверить в это!» — рассказал он.

Он подчеркнул, что поделится призом с детьми и поедет в путешествие с возлюбленной. Владелец почтового отделения, где был куплен выигрышный билет, Ли Каллан рассказал, что был очень взволнован, когда узнал, что его клиент сорвал джекпот. «Мы не могли поверить в это! Мы сначала приняли сообщение с уведомлением об этом за мошенническое», — сказал он.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Мэриленд выиграла 50 тысяч долларов (3,1 миллиона рублей) в лотерею и потеряла выигрышный билет. Опасаясь, что срок действия лотерейного билета истечет, она обыскала весь дом и в конце концов обнаружила его в чемодане.