В Венгрии назвали условие для урегулирования конфликта на Украине

Глава МИД Венгрии Сийярто: для урегулирования конфликта на Украине нужны прямые переговоры

Правительство Венгрии считает, что для урегулирования украинского кризиса необходимы прямые переговоры между Россией и США. Такое мнение в понедельник, 6 марта, высказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, его цитирует ТАСС.

Комментируя данную тему в ходе выступления в парламенте, Сийярто отметил, что Будапешт поприветствовал бы подобные переговоры между Москвой и Киевом.