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17:04, 6 марта 2023Мир

В Венгрии назвали условие для урегулирования конфликта на Украине

Глава МИД Венгрии Сийярто: для урегулирования конфликта на Украине нужны прямые переговоры

Фото: Tomas Tkacik / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Правительство Венгрии считает, что для урегулирования украинского кризиса необходимы прямые переговоры между Россией и США. Такое мнение в понедельник, 6 марта, высказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, его цитирует ТАСС.

Комментируя данную тему в ходе выступления в парламенте, Сийярто отметил, что Будапешт поприветствовал бы подобные переговоры между Москвой и Киевом.

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Варвара Кошечкина
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