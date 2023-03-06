Власти Ирана назвали врагами режима нарушающих исламский дресс-код женщин

Глава судебной власти ИРИ назвал нарушающих исламский дресс-код женщин врагами режима

Женщины, нарушающие правила ношения хиджаба и исламский дресс-код, являются врагами режима Исламской Республики Иран (ИРИ), заявил глава судебной власти страны Голям Хоссейн Мохсени-Эджеи. Его цитирует иранское агентство IRNA.

«Правоохранители при поддержке судебной и исполнительной власти стараются всячески противостоять врагам режима, совершающим этот угрожающий общественному порядку грех», — прокомментировал он массовое нежелание носить хиджаб среди иранок, которые, по его словам, тем самым нарушают основы шариата и ценности ИРИ.

В декабре 2022 года 25-летнюю иранку Махсу Пейрави приговорили к десяти годам тюремного заключения за «поощрение проституции» после того, как она сняла платок во время акции протеста в Тегеране и махала им над головой. Многие протестующие, вышедшие на улицы Ирана, использовали этот жест в знак протеста против угнетения женщин в стране.

Протесты в Иране начались в середине сентября 2022 года. Они вызваны смертью Махсы Амини, которая скончалась после того, как полиция задержала ее за «неправильное» ношение хиджаба. Пресс-секретарь главы ООН по правам человека Фолькер Тюрк в ноябре заявлял, что в результате протестов в стране были убиты более 300 человек.