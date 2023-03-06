Мировые рынки нефти и газа радикально изменились из-за конфликта на Украине

Глава Chevron Вирт: ситуация с российской нефтью создала сложности для энергорынков

Обострение конфликта на Украине и последовавшие за ним санкции против России радикально изменили ситуацию на мировых рынках нефти и газа, заявил глава американской энергетической компании Chevron Майк Вирт. Его слова передает Reuters.

Вирт отметил, что более фундаментальные изменения затронули газовый рынок — из-за повреждения газопровода «Северный поток», по которому из России в Европу поставлялась большая часть топлива, перемены будут долгосрочными. Глава компании также подчеркнул, что регион поборол зависимость от российского газа и не планирует что-то менять в будущем.

Сложности для нефтяного рынка создала ситуация с поставками российского сырья. В условиях действующих санкций нефть из России продолжает экспортироваться в страны, которые не ввели ограничения, однако из-за растущих логистических расходов стоимость топлива изменилась.

Ранее председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз избавился от зависимости от поставок газа и нефти из России. Глава ЕК напомнила, что Москва за восемь месяцев сократила экспорт газа в регион на 80 процентов.