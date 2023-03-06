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17:27, 6 марта 2023Из жизни

Женщина ценой жизни спасла дочь от огромного кабана с помощью мотыги

Times of India: индианка спасла дочь от напавшего на нее кабана и погибла

Фото: Unsplash

Жительница деревни в индийском штате Чхаттисгар ценой жизни спасла дочь от напавшего на нее огромного кабана и погибла. Об этом сообщает Times of India.

45-летняя Дувасия и ее 11-летняя дочь Ринки работали в поле. Мимо проходило стадо кабанов. Женщина подумала, что это быки возвращаются домой, и не обратила на животных внимания. Но вскоре послышался шелест, и индианка увидела крупного кабана, который по какой-то причине отстал от стада. Животное бежало к дочери индианки.

В этот момент Дувасия и Ринки находились на расстоянии метра друг от друга и вскапывали почву мотыгами. Индианка бросилась на помощь дочери, схватила ее и отбросила в сторону. В этот момент кабан сделал рывок вперед и вонзил клыки в ногу Дувасии. Женщина закричала дочери, чтобы та бежала домой, и замахнулась мотыгой на кабана в надежде, что животное отстанет, но оно только больше разозлилось.

Кабан запутался в сари индианки и начал колоть ее клыками в попытке освободиться. Дувасия упала на землю, но продолжала бить животное в шею мотыгой. Это продолжалось в течение нескольких секунд. Хотя недалеко от Дувасии были и другие жители деревни, они не успели вмешаться в схватку и помочь женщине.

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Неожиданно кабан упал на индианку и затих. Дувасия оказалась придавлена его тушей. Пока женщина умирала, жители деревни собрались вокруг и склонились над ней. Дочь индианки вернулась на место случившегося вместе с отцом. Дувасия в последний раз убедилась, что Ринки в безопасности, и умерла через несколько минут. Десятки жителей деревни помолились за нее. Сотни человек съехались в деревню, которая находится в 100 километрах от города Корба, чтобы отдать дань уважения отважной индианке.

Полицейских, которые позже прибыли на место происшествия, поразил размер кабана. Это было одно из крупнейших животных, которых когда-либо видели в этом регионе.

Семья погибшей уже получила выплату в 25 тысяч рупий (22,7 тысячи рублей). После оформления документов индийцам выплатят оставшиеся 575 тысяч рупий (523,7 тысячи рублей) компенсации.

Ранее сообщалось, что жительница деревни в индийском штате Уттар-Прадеш спасла ребенка от гибели в пасти леопарда. Женщина размахивала серпом, пытаясь отпугнуть леопарда, пока тот не отпустил мальчика и не убежал.

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Алиса Дмитриева
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