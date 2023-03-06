В России объяснили конфликт на Украине борьбой с Западом

Посол РФ в Габоне объяснил СВО на Украине борьбой с коллективным Западом во главе с США

Ведение Россией специальной военной операции (СВО) на Украине является борьбой Москвы с коллективным Западом. Об этом написал посол России в Габоне Ильяс Искандаров в своей статье «Ситуация вокруг Украины: правда, которую от вас скрывает Запад», которую процитировал Telegram-канал МИД РФ.

«То, что происходит сейчас в этой стране, является не русско-украинской войной, а конфликтом России с коллективным Западом во главе с США», — описал свое видение СВО Искандаров, по словам которого Россия «никогда не высказывалась против независимости и суверенитета Украины».

Ранее в МИД России выразили мнение, что продолжающаяся накачка Украины западным вооружением и техникой является частью плана Запада по уничтожению России — тем самым они превращают украинскую территорию «в полигон для испытания собственных разработок».