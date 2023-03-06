Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:10, 6 марта 2023Мир

В России объяснили конфликт на Украине борьбой с Западом

Посол РФ в Габоне объяснил СВО на Украине борьбой с коллективным Западом во главе с США

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Ведение Россией специальной военной операции (СВО) на Украине является борьбой Москвы с коллективным Западом. Об этом написал посол России в Габоне Ильяс Искандаров в своей статье «Ситуация вокруг Украины: правда, которую от вас скрывает Запад», которую процитировал Telegram-канал МИД РФ.

«То, что происходит сейчас в этой стране, является не русско-украинской войной, а конфликтом России с коллективным Западом во главе с США», — описал свое видение СВО Искандаров, по словам которого Россия «никогда не высказывалась против независимости и суверенитета Украины».

Ранее в МИД России выразили мнение, что продолжающаяся накачка Украины западным вооружением и техникой является частью плана Запада по уничтожению России — тем самым они превращают украинскую территорию «в полигон для испытания собственных разработок».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность Transparency International
Психолог рассказала о мешающем жить детям спустя годы частом поведении родителей
В России озвучили дефицит бюджета
ЕС отказался продать российским авиакомпаниям оставшиеся в России самолеты
На Украине предложили отбирать у пьяных водителей автомобили в пользу ВСУ
Венгрия попросила Европу и США не соревноваться в поставках оружия Украине
Сестра Кардашьян изменилась до неузнаваемости и удивила фанатов
Российские подростки вломились в квартиру, избили пенсионеров и попали на видео
Глава IIHF провел встречу с МОК по вопросу допуска российских хоккеистов на Игры
У чернобыльских собак выявили уникальные изменения ДНК
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.