Зеленский встретился с членами правящей партии Германии

Зеленский заявил, что встретился с членами правящей партии СДПГ Клингбайлем и Мютценихом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что в понедельник, 6 марта, провел встречу с членами правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) — сопредседателем партии Ларсом Клингбайлем и главой парламентской фракции Рольфом Мютценихом.

Украинский лидер поблагодарил ФРГ за всестороннюю поддержку, прием более миллиона вынужденных переселенцев, «лидерство в формировании танковой коалиции через предоставление немецких танков Leopard и вклад в защиту украинского неба путем передачи высокоэффективной системы ПВО IRIS-T».

Ранее посол Украины в Германии Алексей Макеев сообщил, что Киев и Берлин работают над стратегическим планированием долгосрочных поставок вооружения украинской стороне.

В феврале канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о нехватке военной помощи для Киева. Канцлер назвал заявление украинского лидера смешным и посчитал, что «нет смысла стонать о масштабах немецкого участия».

До этого Зеленский пожаловался на нежелание Германии помогать Украине оружием. По его словам, Шольца «приходится заставлять помогать Украине и постоянно убеждать его, что эта помощь нужна не нам, а всей Европе».