Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:06, 7 марта 2023Силовые структуры

Адвокат высказался о перспективах налогового дела блогерши Lerchek и ее мужа

Добровинский заявил, что хорошие адвокаты могут развалить налоговое дело блогерши Lerchek

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Адвокат Александр Добровинский высказался о перспективах налогового дела блогерши Валерии (Lerchek) и Артема Чекалиных. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

По его предположению, обвинение в деле будет строиться на уклонении от уплаты налогов с пособничеством группы лиц по предварительному сговору. В таком случае тот, кто является организатором группы, может получить до шести лет колонии. «Хорошие адвокаты могут развалить это дело, но налоговики часто продавливают в суде свою позицию, и суды идут на то, чтобы услышать скорее налоговиков, чем адвокатов», — поделился адвокат.

Ранее стало известно об обысках в доме блогеров и возбуждении уголовного дела.

По данным следствия, с июня 2020-го по июль 2022 года Чекалина была индивидуальным предпринимателем и применяла упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 миллионов рублей в год, хотя ее доходы от продажи фитнес-марафонов приносили существенно большие суммы. Такое дробление бизнеса якобы позволило блогеру уклониться от уплаты налогов на 300 миллионов рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Шойгу объяснил смысл боев за Артемовск
Бывший министр Улюкаев рассказал о радости жизни простого человека после тюрьмы
Российская авиакомпания объявила о распродаже билетов от трех тысяч рублей
В Кремле не стали комментировать сообщения о дате визита Си Цзиньпина
Ставкам по ипотеке в России спрогнозировали рост
Российский депутат отравился мухоморами и попал в реанимацию
Следователи нашли пыточную камеру в аэропорту Мариуполя
Популярная актриса вышла в свет в платье Уитни Хьюстон 27-летней давности
59-летнею россиянку нашли мертвой во дворе высотки
Лукашенко пообещал не втягивать Белоруссию конфликт на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.