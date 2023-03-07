Адвокат высказался о перспективах налогового дела блогерши Lerchek и ее мужа

Добровинский заявил, что хорошие адвокаты могут развалить налоговое дело блогерши Lerchek

Адвокат Александр Добровинский высказался о перспективах налогового дела блогерши Валерии (Lerchek) и Артема Чекалиных. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

По его предположению, обвинение в деле будет строиться на уклонении от уплаты налогов с пособничеством группы лиц по предварительному сговору. В таком случае тот, кто является организатором группы, может получить до шести лет колонии. «Хорошие адвокаты могут развалить это дело, но налоговики часто продавливают в суде свою позицию, и суды идут на то, чтобы услышать скорее налоговиков, чем адвокатов», — поделился адвокат.

Ранее стало известно об обысках в доме блогеров и возбуждении уголовного дела.

По данным следствия, с июня 2020-го по июль 2022 года Чекалина была индивидуальным предпринимателем и применяла упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 миллионов рублей в год, хотя ее доходы от продажи фитнес-марафонов приносили существенно большие суммы. Такое дробление бизнеса якобы позволило блогеру уклониться от уплаты налогов на 300 миллионов рублей.