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16:34, 7 марта 2023Культура

Фильм «Брат 3» получил прокатное удостоверение Минкульта

Представитель рэпера Птахи: фильм «Брат 3» получил прокатное удостоверение Минкульта

Кадр: фильм «Брат 3»

Представитель российского рэпера Птахи (настоящее имя — Давид Нуриев) Марина Евстифеева подтвердила, что фильм «Брат 3» получил прокатное удостоверение Министерства культуры России. Ее слова приводит News.ru.

Сам исполнитель заявил, что лента получила статус национального кино. «Название "Брат 3" — инициатива Валерия Переверзева. Он — художник, решил назвать свой фильм так. Это не является продолжением "Брат", "Брат 2", потому что Балабанов был такой один, и искать замену Бодрову, пытаться копировать — это аморально. Такое название было предложено, Минкульт утвердил его, фильм получил статус национального кино, поэтому "Брат 3"», — подчеркнул Нуриев.

Накануне Птаха заявил, что картина «Брат 3», в которой он исполнил одну из главных ролей, выйдет на экраны осенью этого года. На вопрос журналистов о том, станет ли эта роль для рэпера началом карьеры в кино, Птаха затруднился ответить. «Посмотрим, там загадывать нельзя», — поделился музыкант на пресс-конференции в Донецке.

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Сергей Равин
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