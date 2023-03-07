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13:45, 7 марта 2023Бывший СССР

В Грузии сообщили о конце эпохи обслуживания чужих интересов

Премьер Грузии Гарибашвили заявил, что страна перестала обслуживать иностранные интересы

Фото: РИА Новости

Эпоха, когда руководство Грузии обслуживало иностранные интересы, окончилась. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили, отвечая на призыв депутатов Европарламента освободить экс-президента Михаила Саакашвили, пишет ТАСС.

«Мы служим интересам Грузии. Пусть это все хорошо запомнят и не пытаются вмешиваться в наши внутренние дела. Это я хочу сказать тем европарламентариям и некоторым коррумпированным бюрократам, которые поучают грузинский народ», — сказал Гарибашвили.

Он также назвал принятую Европарламентом резолюцию позорной, а самого Саакашвили европейским «агентом». «Господин Саакашвили незаконно прибыл в Грузию и хотел устроить революцию», — сказал премьер.

15 февраля Европарламент принял резолюцию с призывом отпустить Саакашвили из заключения и разрешить ему лечиться за рубежом. Свой призыв депутаты увязали с перспективами страны получить статус кандидата в ЕС.

6 февраля грузинский суд отказал Саакашвили в освобождении по состоянию здоровья. Сам экс-президент Грузии назвал себя «личным узником Владимира Путина» и выразил уверенность, что над ним «продолжают издеваться» именно по приказу российского президента.

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Алевтина Запольская
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