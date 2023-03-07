ЕС впервые согласовал пакет санкций за нарушение прав женщин

EFE: Евросоюз впервые согласовал пакет санкций за нарушение прав женщин

Власти Евросоюза (ЕС) впервые согласовали пакет санкций в отношении тех, кого считают ответственными за сексуальное насилие и нарушение прав женщин. Об этом узнало испанское агентство EFE.

Отмечается, что список ограничений был одобрен в преддверии Международного женского дня. Одним из инициаторов этого решения журналисты назвали главу МИД Нидерландов Вопке Хукстру. «В конфликтах, например на Украине и в Южном Судане, регулярно происходит сексуальное насилие, особенно в отношении женщин и девочек», — приводятся в материале его слова.

Агентство Europa Press уточняет, что под новые санкции попадут три организации. Также в списке оказались девять физлиц. В их числе — российские военные Рамиль Ибатуллин и Николай Кузнецов, которых в ЕС называют причастными к совершению сексуального насилия в отношении женщин на Украине.

Помимо них, санкции планируется ввести против сотрудников московского ГУВД — полицейского Ивана Рябова и полковника Александра Федоринова. Их обвиняют в произвольном задержании участников протестов против спецоперации на Украине, а также в совершении пыток. Также утверждается, что санкции введут против двоих полицейских из Южного Судана, представителя афганского правительства и замглавы МВД Мьянмы.

25 февраля ЕС ввел в действие десятый пакет антироссийских санкций. Ограничения в том числе затронули банки и частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер».