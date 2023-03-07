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23:18, 7 марта 2023Спорт

«Ганновер» оценил обвинения игрока в предвзятом отношении из-за паспорта России

«Ганновер» заявил, что футболист Ондуа получает мало времени из-за низких показателей

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Немецкий футбольный клуб «Ганновер» оценил обвинения полузащитника команды Гаэля Ондуа в предвзятом отношении из-за российского паспорта. Об этом сообщает ТАСС.

Представители команды заявили, что футболист получает мало игрового времени в текущем сезоне из-за низких показателей. Они подчеркнули, что Ондуа давали шансы проявить себя на тренировках и в матчах во второй Бундеслиге. «С игроком говорили о его ситуации и откровенно сообщали спортивную оценку», — добавили в «Ганновере».

6 марта Ондуа рассказал о проблемах в «Ганновере». Футболист заявил, что в клубе на него больше не рассчитывают из-за российского гражданства.

Ондуа имеет паспорта Камеруна и России, так как его отец работал в посольстве африканской страны. Футболист выступал за молодежные команды московских «Локомотива» и ЦСКА, а также за махачкалинский «Анжи».

Анастасия Борисова
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