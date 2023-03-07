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23:24, 7 марта 2023Мир

Госдеп отказался комментировать расследования по «Северным потокам»

Госдеп отказался комментировать «киевский след» в терактах на «Северных потоках»

Вашингтон не комментирует расследования по «Северным потокам» до их завершения, заявили в Госдепе США, комментируя статью, опубликованную немецкой газетой Die Zeit. Об этом пишет ТАСС.

Дипломаты отказались комментировать ход расследования и «киевский след» в терактах.

Die Zeit рассказала, что прокуратура ФРГ установила связанное с Киевом судно, вероятно причастное к подрыву «Северных потоков». По данным газеты, зафрахтовавшая корабль в Польше компания принадлежит украинцам, а на самом судне при обыске были обнаружены следы взрывчатки. В публикации говорится, что одна из западных спецслужб сообщала об этих фактах еще осенью 2022 года.

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Марина Совина
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