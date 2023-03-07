Под Донецком испытали противодронное оружие «Гарпия»

РИА Новости: под Донецком испытали противодронное ружье «Гарпия»

Противодронное ружье «Гарпия» успешно протестировали под Донецком на одном из наиболее распространенных в зоне спецоперации коптеров DJI Mavic Pro, который используется в том числе и как ударный дрон, несущий боезаряд. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что при воздействии на беспилотник антидронного комплекса тот теряет связь с пультом оператора БПЛА и либо замирает на месте, либо уходит на исходную точку — место взлета и посадки, заданное оператором до полета. Из-за воздействия ружья на дрон «домашняя точка» тоже может сместиться, и коптер, попав под воздействие «Гарпии», улетает на посадку в неизвестном оператору направлении.

«Гарпия» работает от литий-ионного аккумулятора. Эффективная дальность действия ружья РЭБ, заявленная разработчиком, составляет от 500 метров до двух километров.