В Госдуме предложили добавить в Уголовный кодекс России новую статью

Хинштейн внесет законопроект об ответственности за нарушение антитеррористической защиты

Депутат Госдумы Александр Хинштейн планирует в ближайшее время внести в парламент законопроект о введении уголовной ответственности за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Документ разработан им совместно с председателем думского комитета по безопасности Василием Пискаревым. Авторы законопроекта предлагают дополнить Уголовный кодекс России новой статьей, предусматривающий наказание в виде лишения свободы до тех лет, если нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека или причинение крупного ущерба от одного миллиона рублей.

В случае гибели человека — наказание составит до пяти лет заключения, а более двух — до семи лет лишения свободы.

Хинштейн указал, что законопроект поддержали правительство и Верховный суд России.

Он отметил, что проблема антитеррористической защиты объектов имеет особое значение, поэтому необходимо, чтобы все должностные лица осознавали степень своей ответственности. Нововедение будет иметь серьезное профилактическое значение и позволит предотвратить новые трагедии, считает депутат.