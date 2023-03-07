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14:55, 7 марта 2023Россия

Российские войска уничтожили польскую артустановку Krab на купянском направлении

Минобороны заявило об уничтожении польской самоходной артустановки Krab

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Российские военнослужащие уничтожили самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства на купянском направлении. Об этом во вторник, 7 марта, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Помимо артустановки были уничтожены самоходная гаубица «Акация», один танк и более 30 украинских военных.

Живая сила и техника, используемая Вооруженными силами Украины (ВСУ), были поражены в районах сел Гряниковка, Песчаное и Крахмальное в Харьковской области, а также в районах Стельмаховки и Розовки в Луганской народной республике (ЛНР) в результате ударов армейской авиации и огня артиллерии Западной группировки войск.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. Целями спецоперации президент России Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию Украины.

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Варвара Родикова
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