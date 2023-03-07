Российские войска уничтожили польскую артустановку Krab на купянском направлении

Минобороны заявило об уничтожении польской самоходной артустановки Krab

Российские военнослужащие уничтожили самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства на купянском направлении. Об этом во вторник, 7 марта, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Помимо артустановки были уничтожены самоходная гаубица «Акация», один танк и более 30 украинских военных.

Живая сила и техника, используемая Вооруженными силами Украины (ВСУ), были поражены в районах сел Гряниковка, Песчаное и Крахмальное в Харьковской области, а также в районах Стельмаховки и Розовки в Луганской народной республике (ЛНР) в результате ударов армейской авиации и огня артиллерии Западной группировки войск.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. Целями спецоперации президент России Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию Украины.