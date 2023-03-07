Россиян предупредили о мошенничествах от имени Wildberries

IT-эксперт Евгения Лазарева предупредила россиян о мошенничествах от имени Wildberries

Мошенники в преддверии 8 Марта под видом розыгрышей ценных подарков от известных маркетплейсов активно распространяют в России через мессенджеры ссылки с вредоносными программами. О мошенничествах в беседе с изданием 1prime предупредила координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева.

Злоумышленники стали распространять в мессенджерах от имени крупного маркетплейса Wildberries ссылки на фейковые сайты, которые обещают подарок от магазина. «Мы подготовили большее количество мобильных телефонов Xiaomi в качестве подарков», — говорится в сообщениях мошенников.

Лазарева сообщила, что переход по подобным ссылкам может привести к краже личных данных. По словам эксперта, подмена сайтов по продаже востребованных товаров и услуг является распространенным видом «праздничного мошенничества».

«Злоумышленники запускают в WhatsApp якобы акционную рассылку или конкурс: жертве нужно ответить на несколько вопросов, а затем либо разослать ссылку на акцию друзьям и оставить на сайте свои данные для доставки, либо купить какой-то товар или услугу по специальным условиям, разумеется, введя на сайте данные карты, включая CVV-код», — объяснила специалистка.

При переходе по ссылкам мошенников пользователи также скачивают на свои устройства вредоносные программы, которые упрощают злоумышленникам процесс взлома банковских счетов, предупредила Лазарева. «Если установить на смартфон или компьютер антивирус и антифишинговое расширение для браузера, то такие ссылки не откроются и не смогут причинить вреда», — отметила она.

Специалистка также посоветовала проявлять бдительность и внимательно проверять адрес страницы, так как он может не соответствовать адресу настоящего сайта бренда, магазина или маркетплейса. «Поэтому стоит обращать на это внимание и предупреждать отправителя о вероятной угрозе, а затем блокировать и удалять такие сообщения», — заключила она.

Ранее IT-эксперт Александра Слынько посоветовала россиянам, получающим подозрительные письма об акциях в преддверии 8 Марта, обращать внимание на электронный адрес отправителя, грамматические и орфографические ошибки.