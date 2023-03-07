Российские банки запустят переводы по корпоративным картам «Мир»

РБК: система «Мир» 25 апреля запустит b2b-переводы между корпоративными картами и счетами

Платежная система «Мир» обязала российские банки запустить новый тип переводов — между корпоративными картами и счетами (b2b-переводы). Об этом во вторник, 7 марта, пишет РБК со ссылкой на информационный бюллетень «Мир».

Технический бюллетень вступит в силу 25 апреля, с этого момента кредитные организации могут начать внедрять b2b-переводы для своих корпоративных клиентов. Срок внедрения операции в каждом банке может отличаться. Возможность таких операций у компаний пропала после ухода Visa и Mastercard — сейчас они отправляют деньги по старой схеме с платежными поручениями.

Как рассказал изданию представитель Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор «Мир»), новый тип операций был введен платежной системой в ответ на запрос участников рынка. b2b-переводами в режиме 24/7 смогут пользоваться юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые являются держателями корпоративных карт «Мир».

Ранее система «Золотая корона» ужесточила условия трансграничных переводов — теперь отправка денег за рубеж для клиентов российских банков, которые попали под санкции, приостановлена. В компании объяснили меру тем, что зарубежные партнеры не готовы проводить операции в нарушение санкционных режимов третьих стран.

