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13:40, 7 марта 2023Россия

Москвичей предупредили об экстравагантной погоде в ночь на 8 марта

Синоптик Вильфанд предупредил москвичей об экстравагантной погоде в ночь на 8 марта

Фото: Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва»

Москвичей ожидают «январские морозы» в ночь на 8 марта. О таких погодных условиях жителей столицы предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова приводит ТАСС.

«В северных районах, пониженных местах морозы в ночь на 8 марта будут даже до 15 градусов. Это показатели хорошей январской погоды, но затем температура стремительно повысится примерно на 10 градусов. Днем будет уже до одного-двух градусов тепла», — сказал синоптик.

По его данным, в праздничный день местами ожидаются умеренные осадки, будет идти снег и мокрый снег. Высота снежного покрова может увеличиться на один-два сантиметра. Погоду, по словам Вильфанда, можно будет назвать экстравагантной.

Ранее Вильфанд заявил, что весеннее потепление придет в Москву не раньше конца марта. Также он уточнил, что средняя дата схода снежного покрова в Подмосковье в естественных условиях — это первая декада апреля.

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Никита Абрамов
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