В Татарстане осудят россиянина за убийство криминального авторитета в 1999 году

В Татарстане отдали под суд члена банды «Калуга» за убийство криминального авторитета

Верховный суд Республики Татарстан рассмотрит уголовное дело 56-летнего жителя Казани, обвиняемого в убийстве криминального авторитета, которое было совершено в 1999 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Заместитель прокурора региона Юлия Наумова утвердила обвинительное заключение по делу. Речь идет об убийстве авторитета Игоря Селезнева, на которого бандиты посмертно пытались повесить убийство Пятака — одного из двух лидеров ОПГ «Калуга» Алексея Пятакова, уточнил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, в 1999 году лидер банды решил устранить 40-летнего участника группировки и затем обвинить его в ранее совершенном убийстве другого главаря ОПГ. Четверо бандитов вывезли жертву на дачу под Казанью и там попытались отравить наркотиками. Однако доза оказалась несмертельной, после чего россиянина задушили веревкой, а тело закопали под домом. «Калужские» стали распространять слухи о его причастности к убийству, подбросив ему в квартиру часы ранее убитого лидера группировки.

В 2014 году участники банды «Калуга» были приговорены судом к различным срокам лишения свободы. Обвиняемому удалось скрыться от следствия, он был задержан только в 2022 году.

Фигурант дела свою вину не признал, он находится под стражей.