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14:54, 7 марта 2023Россия

ВСУ потеряли более 60 человек на южнодонецком и запорожском направлениях

Минобороны: ВСУ потеряли свыше 60 человек на южнодонецком и запорожском направлениях

Фото: Reuters

За минувшие сутки совокупные потери украинских войск на южнодонецком и запорожском направлениях превысили 60 человек убитыми и ранеными. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Помимо живой силы, подразделения Восточной группировки российских войск в зоне спецоперации поразили две бронемашины противника и два пикапа. Кроме того, российские военнослужащие уничтожили три артиллерийских орудия ВСУ, среди которых САУ Paladin и буксируемая гаубица М777 американского производства.

Понесшие потери подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) дислоцировались в районе ряда населенных пунктов на территории Запорожской области и Донецкой народной республики, уточнили в Минобороны.

Также за последние сутки истребительная авиация ВКС России сбила украинский фронтовой бомбардировщик Су-24 в небе над ДНР.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Целями спецоперации президент России Владимир Путин обозначил демилитаризацию и денацификацию Украины.

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Алан Босиков
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