Отец Серены Уильямс высказался об «отмене» Уилла Смита из-за пощечины

Ричард Уильямс — отец теннисисток Сирены и Венус Уильямс — высказался об «отмене» Уилла Смита из-за пощечины американскому актеру и стендаперу Крису Року на премии «Оскар» год назад. Его цитирует NME.

Уильямс, которого Смит сыграл в биографическом фильме «Король Ричард», получившем награду за лучшую мужскую роль, поддержал актера. «Я думаю, что он сделал лучшее из того, что должен был сделать, но я никогда не испытал отвращение к мистеру Смиту. На самом деле, я ценю мистера Смита», — сказал он. «Пришло время всем простить Уилла Смита», — добавил Уильямс. По его мнению, запрет на участие актера на премии «Оскар» в течение десяти лет должен быть снят.

В конце марта 2022 года во время церемонии вручения «Оскара» ведущий Крис Рок неудачно пошутил про жену Смита. Шоумен отметил «удивительную, очень короткую прическу» жены Смита, которая страдает от алопеции. Рок сравнил ее с героиней картины «Солдат Джейн». После этого актер поднялся на сцену, ударил его по лицу и крикнул, чтобы тот не смел шутить над его супругой.