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19:02, 7 марта 2023Забота о себе

Психолог назвала опасность слежки за бывшими в соцсетях

Психолог Пименова: слежка за бывшими в соцсетях связана с желанием продлить отношения

Фото: Paul Hanaoka / Unsplash

Потребность следить за бывшими партнерами в соцсетях способна перейти в зависимость, предупредила психолог Евгения Пименова. Ее цитирует издание News.ru.

По словам Пименовой, слежка за страницами бывших в социальных сетях может быть связана с желанием убедиться, что экс-партнер так никого себе и не нашел или нашел неподходящую партию. Это, объяснила психолог, позволяет убедиться в собственной значимости и ценности. Также подобное преследование, продолжила она, может быть связано с желанием оживить и продлить закончившиеся отношения. «Это достаточно опасный путь. Ведь в какой-то момент мы можем так сконцентрироваться на этой постоянной слежке, что перестанем фокусироваться на своей собственной жизни и отношениях с другими людьми», — назвала опасность такого поведения психолог.

Пименова порекомендовала заблокировать бывшего партнера в соцсетях или попросить его заблокировать преследующего. «Постарайтесь заполнить образовавшуюся пустоту после разрыва, найдите хобби, заведите новые полезные привычки, задумайтесь о переменах в своей жизни, больше общайтесь с близкими. И если это необходимо — обращайтесь за помощью к психологу», — дала совет она.

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Александра Лисица
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