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13:20, 7 марта 2023Россия

Одна ошибка стоила участнику СВО выплат за три месяца

Е1: выплаты участника СВО из Березовского три месяца переводили в другой регион по ошибке

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Выплаты участника специальной военной операции (СВО) из Березовского Свердловской области три месяца переводили в другой регион из-за одной ошибки, допущенной сотрудником единого расчетного центра (ЕРЦ). Об этом сообщил порталу Е1 депутат Госдумы Максим Иванов.

Он пояснил, что деньги мобилизованного переводились в другой регион его полному тезке. «При поступлении в воинскую часть военнослужащий подавал в бухгалтерию свои реквизиты в Сбере. В итоге денежное довольствие отправили в ПСБ, где у человека в принципе счета не было», — сказал депутат.

Иванов отметил, что военнослужащий пытается добиться правды начиная с декабря 2022 года. Парламентарий подчеркнул, что ошибку в ЕРЦ уже исправили, с этого года он получает довольствие.

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«Те средства, которые ушли на чужой счет, вернуть не может. А это 254 тысячи рублей», — резюмировал Иванов.

9 февраля сообщалось, что член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов поделился видеозаписью, на которой мобилизованные из Самарской области пожаловались на ошибочную отправку в зону СВО и отсутствие выплат.

Он подчеркнул, что направил письма с просьбой разобраться в ситуации в министерство обороны, в координационную группу по вопросам СВО и губернатору Самарской области Дмитрию Азарову.

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Анна Щербакова
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