В России отреагировали на отказ Киева соблюдать условия обмена пленными

Сенатор Джабаров допустил, что Киев создает фонд для обмена пленными с Россией

Украинская сторона готовится к потере части территорий, поэтому создает фонд для обмена пленными с Россией. Так в разговоре с «Лентой.ру» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отреагировал на отказ Киева соблюдать ранее согласованные условия обмена.

«Возможно, они хотят усилить свои переговорные позиции. Я думаю, что они опасаются падения Артемовска (в 2016 году переименован в Бахмут, однако российская сторона использует старое название — прим. "Ленты.ру") в ближайшие дни. Там явно находятся люди, которые им очень дороги — крупные националисты, иностранцы известные. Поэтому они создают фонд для обмена, как мне кажется, такой вариант тоже может быть», — допустил сенатор.

Они ждут падения Артемовска, чтобы начать переговоры по тем пленным, которые попадут в наши руки Владимир Джабаров российский сенатор

Ранее российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила в своем Telegram-канале, что Киев отказался обменять на россиян 70 украинских солдат, находящихся в плену на территории России.

Омбудсмен опубликовала список имен украинских граждан, о которых идет речь. В нем фигурируют только мужчины, самому младшему из них 22 года, самому старшему — 58 лет. «Как говорится, делайте выводы», — написала она.

7 марта Москалькова рассказала, что Украина вопреки договоренностям выдала лишь 90 российских пленных вместо 160. В то же время она подчеркнула важность продолжения переговорного процесса с Киевом.